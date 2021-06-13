科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.06.07-2021.06.13）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

对媒体或者投资人这样的 “观察者” 来说，Carsome 是一家拥有一定规模并且前景良好的东南亚二手车交易平台。然而，对 Carsome 的创始人 Eric 来说，这个企业显然有着更多的含义。本周，我们随着这位东南亚明星创业家同他一手打造的企业进行了一次足够近距离的接触。

相比于其它 “科班出身” 的创业家，Eric 并非是一位来自汽车或者电商领域的资深从业人士，并且他也 “并没有什么像样的文凭或者学历，最高的只是高中毕业证书”。仅怀着 “能够创造一个对当地居民有意义的解决方案，让它能在更大的市场中运作” 的念头，Eric 便开始了这项在东南亚挑战重重的行动。

如他向本栏目指出，在 Carsome 刚成立的时候（2015 年），通过数字化手段进行二手车交易的方式并不为太多人所接受，而考虑到它所涉及的交易金额规模，这种选择往往会更加让人望而却步。然而他同时也看到，如果能够为顾客带来与线下交易相比有着显著不同的过程体验，就很可能会迎来一份良好机遇，让之后成为可能。

从这一点出发，Carsome 通过不断努力让人们一步一步了解到它的所作所为，感受到在线交易二手汽车所带来的种种便利并喜欢上了这种体验。现在，在东南亚的二手车交易市场，“Carsome 不仅是这里最大的选手，同时其规模至少也是这里最接近 Carsome 竞争对手的四倍左右。”

不过 Eric 显然并不满足于此。对于 Carsome 最终会是怎样，他透露，作为其最终目标，他希望无论是购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用 Carsome 的产品—— “Carsome 是作为一个品牌来满足这些需求，并且 Carsome 会是在人们谈及汽车的时候成为每个人都能记住的首选品牌。”

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Flipkart 正与软银等投资者进行一轮 30 亿美元的融资谈判：据彭博社报道，沃尔玛旗下的印度电商巨头 Flipkart 正与包括软银、主权财富基金在内的几家投资者洽谈，计划筹集至少 30 亿美元的融资。

上月早些时候，Flipkart曾表示正计划在 IPO 前开放一轮 10 亿美元的融资，使得其估值达到 300 亿美元。当时有媒体指出，这次融资主要会向新投资者开放，但 Flipkart 也已就此向 GIC 以及卡塔尔投资局等现有投资者进行了沟通。

据了解，在本次新融资计划中，Flipkart 对自身的目标估值定为 400 亿美元，软银可能会通过其远景基金（2 号）为 Flipkart 提供 3 亿到 5 亿美元的支持。不过也有知情人士指出，有关其筹款的讨论尚未最终确定，后续仍有可能发生变化。

PropertyGuru 计划通过 SPAC 合并在美上市：据彭博社报道，新加坡在线房地产公司 PropertyGuru 正与由李泽楷 (Richard Li) 和彼得·泰尔 (Peter Thiel) 成立的 SPAC 公司 Bridgetown 2 就合并问题进行深入谈判。据知情人士透露，合并最早可能在下个月宣布。合并后，PropertyGuru 估值可高达 20 亿美元。

彭博社指出，该公司 3 月份表示考虑通过与 SPAC 合并在美国上市，并已经进行了初步沟通。

Grab 与 SPAC 公司的合并将推迟至今年第四季度完成：据外媒报道，东南亚共享出行及食品配送服务巨头 Grab 在周三的一份声明中表示，它与 Altimeter Capital Management 旗下的 SPAC 公司 Altimeter 的合并交易预计将推迟至今年第四季度完成。在 4 月份宣布合并时，Grab 预计合并将在第三季度完成，但由于 SEC（美国证券交易委员会）的审查，Grab 正在对过去三年的公司财政进行审查，因此推迟了合并时间。

此前，有消息称 Grab 的市值将会在合并后达到约 400 亿美元，而此笔交易也成为有史以来私人企业与 SPAC 公司之间规模最大的合并交易。交易完成后，其股票将在纳斯达克交易所进行交易。

印度 SaaS 平台 Whatfix 获软银 9000 万美元领投，估值翻两倍：据外媒报道，印度企业服务 SaaS 平台 Whatfix 近日完成一轮 9000 万美元融资，作为其 D 轮融资的一部分。本轮融资由软银领投（软银愿景基金 2 号），红杉资本（印度）、Eight Roads Ventures、F-Prime Capital、Cisco Investments 等参投。加上这笔最新资金，该公司共计已获得近 1.4 亿美元融资。

去年 2 月，Whatfix 曾从红杉资本（印度）领投的 C 轮融资中获得3200 万美元融资，当时该公司的估值为 1.5 亿美元。本次融资后，Whatfix 的估值增长至 6 亿美元，实现了 400% 的增长。

获 3.4 亿美元融资后，Byju’s 成为印度估值最高初创公司：据悉，印度在线教育平台Byju’s已于近日完成一轮近 3.4 亿美元规模的融资。这笔融资由瑞银集团、Zoom 创始人袁征、黑石集团等投资者提供。融资后，Byju’s 的估值增长至 165 亿美元，该公司也因此得以成为印度估值最高的初创公司。此前，这一位置由在线支付巨头 Paytm 以 160 亿美元估值胜任。

本栏目曾在今年 4 月份时指出，Byju’s 正在以 165 亿美元左右的估值与瑞银集团进行谈判，希望获得 1.5 亿美元融资。而除此之外，当时也有消息人士指出Byju’s 还在与其他投资者谈判，计划再获得 2 亿美元融资。本次的消息则证实了这两则传闻。

该公司此前最近的一笔融资同发生在今年 4 月份。当时，Baron Funds、B Capital（由 Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 联合创立）、XN Exponent Holding（美国对冲基金）联合领投了 Byju’s 10 亿美元融资。这笔融资对 Byju’s 的估值为 150 亿美元。

对梦想的执着追求——对话东南亚最大综合汽车电商平台 Carsome 创始人兼 CEO Eric Cheng：生活在 2021 年，我们比以往任何时候都更了解 “数字化” 一词的含义。

无论是日常消费时的扫码支付还是通过在线平台进行远程学习办公，在移动互联网进程的推动下，人们的行为习惯同之前相比有了很大的不同。便捷的无缝衔接体验使得这股浪潮正以前所未有的速度快速普及。而作为其中的推动者，无数的创业公司及从业人员也一直在探索着它的可能，让这种概念的范畴随着 5G、人工智能、虚拟/增强现实、AIoT 等前沿技术不断向外延伸。这时，人们便对这种颠覆性力量产生出了新的思考：在更加瞬息万变的当下，这种改变是否会存在一个边界？以及，如果存在，我们又应该如何面对这种边界？

对大多数人来说，这两个问题所体现的是一种对未来的美好憧憬，希望这种变革能够为生活体验带来更多的提升。不过，在 Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 看来，它们所承载的却更多的是一种对当下的回应——相比于会出现怎样的结果，如何达到这个结果或许会更令人充满期待。