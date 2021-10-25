科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.10.18-2021.10.24）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

近两年来，印度的初创生态领域显然引人注目了许多。

以独角兽企业为例。截止去年，印度共有 38 家独角兽企业，且其中有 11 家为当年新增。然而，随着时间来到 2021，这一总数也随之达到了 71 家（截止今年 10 月 13 号）。这意味着，在不到一年的时间内，我们见证了 33 家新晋印度独角兽。

而针对这一现象，相比 “这一热潮是否仍处于加速状态”，我们可能会更倾向于想要去了解 “为什么会出现这一热潮”，或者说 “这种热潮代表了什么”。对于后者问题，本栏目在上周的相关报道或许可以从某些角度尝试做出一些解答。

通过上周的内容我们可以得知，在在今年第三季度期间，印度初创公司共完成了 347 笔的交易，融资规模更是达到了 109 亿美元——这一数字不仅较去年同期时的 28 亿美元呈现出了近 3 倍增幅，同时，这次也是印度初创生态首次在一个季度期间获得百亿美元规模的融资。作为表现，在今年的印度新增独角兽中，有 13 家是在第三季度期间达成。

对此，有人士表示，当地初创企业抓住当地数字化进程加速落地的机遇并由此推动了其中商业模式的发展，这在很大程度上加大了投资者对前者的关注兴趣。因此，这一领域也就呈现出了更大的平均规模和更快的融资轮次事件的发生。

但这些独角兽的意义并不仅仅只是推动融资规模向百亿前进。随着这些独角兽的出现，它们所覆盖的行业领域也随之展示出了更大的潜力空间——尽管下述说法来自另一篇报道，但这一观点在这里却也能够得以成立——“一旦你能展示出建立大型科技公司的潜力，整个相关市场的风险就会随之降低”。于此，在初创企业和独角兽公司的相互推进下，这一爆发热潮的出现也就变得更加理所当然。

未来，我们或许很难知晓印度初创领域 “寒武纪大爆发” 的终点会在何处。但在这个过程中，我们却也可以肯定，更多 “100 亿美元” 和独角兽们的出现理由正在变得更加充分。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

淡马锡称每年将向深科技领域投入 10 亿新元投资预算：动点出海获悉，新加坡政府旗下投资机构淡马锡已于近日表示，将向深科技领域投入 10 亿新元的年投资预算。新加坡副总理王瑞杰（Heng Swee Keat）进一步指出，其主要方向将聚焦在先进制造、颠覆性材料、净零科技、生命科学以及食品科技方面。

王瑞杰在 RIE（Research, Innovation and Enterprise）2021 工业活动日上表示，基于对这些深科技领域的投资，新加坡将得以加强该国在全球科技供应链中的地位。此外，他也补充道，希望淡马锡接下来能够从这些投资项目中发掘出新的全球领袖。

据了解，除了作为年度拨款，这笔 10 亿新元的额度同时也将作为该机构创新预算的一部分。此前，作为 RIE 2025 计划的一部分，新加坡政府已在去年 12 月份首次公布该计划时做出承诺，将在未来五年内向 RIE（研究、创新、企业）方面投入 250 亿新元的预算。

Unacademy 或将收购当地同行 Swiflearn：据悉，印度在线教育独角兽 Unacademy 正在与当地同行 Swiflearn 进行谈判，计划以 1500 万至 2000 万美元的价格收购后者。消息人士指出，这笔交易资金将以现金和股票的混合形式构成。同时，收购完成后，Swiflearn 的创始人及其部分团队成员也将加入 Unacademy。

据了解，本次收购将是 Unacademy 今年以来的第 5 笔收购，以及该公司自成立以来的第 11 笔收购。该公司在 2018 年、2020 年以及今年迄今为止分别各完成了 1 笔（Wifistudy）、6 笔（NeoStencil、PreLadder、Mastree、CodeChef、Coursavy、Kreatryx）和 4 笔收购（Spayee、Rheo TV、Handa Ka Funda、TapChief）。

同比 3 倍增幅，印度初创公司已在今年 Q3 期间获超百亿美元融资：根据外媒援引普华永道近日发布的一份报告显示，在今年 7 月到 9 月期间，印度初创公司共完成了 347 笔的交易，融资规模达到 109 亿美元。这一数字较去年同期时的 28 亿美元呈现近 3 倍增幅，并且较上季度（77 亿美元）相比也呈现了 41% 的增长。报告称，这是印度初创生态首次在一个季度期间获得百亿美元规模的融资。

普华永道（印度）交易及初创公司合伙人 Amit Nawka 表示，这些初创企业抓住当地数字化进程加速落地的机遇并由此推动了其中商业模式的发展，这在很大程度上加大了投资者对前者的关注兴趣。作为表现，这一领域也就呈现出了更大的平均规模和更快的融资轮次事件的发生，而这也导致了其中各个行业交易活动的激增。

事实也确实如此。如本栏目指出，今年以来，印度已经新增了33 家独角兽企业（而这一数字在去年时仅为 11 家，同时，该国独角兽至去年时的总数也仅为 38 家），其中有 13 家是在第三季度期间达成（第二季度次之，其新增数量为 11 家）。

菲律宾会是东南亚的下一个增长引擎么？：对 “亚洲五小虎”（印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南）而言，发生在这里的故事似乎并没有太多不同。在向中国香港和新加坡城市化进程奋起直追的过程中，这些国家彼此之间并未有太过遥远的距离，并且也同样有着更加庞大的人口和越来越多的中等收入消费群体。

与此同时，这些国度中的年轻群体、互联网爱好者、高技能或者受教育分子在向数字公民转型时所蕴含的巨大的未开发潜能也在一直吸引着大大小小的投资者对这里投以关注。当然，这个过程并不是一帆风顺。在一些国家，严格的监管措施和保护主义始终是其所要面临的阻碍。而在另一些地方，互联网基建设施的匮乏往往也会成为一个不可忽视的问题。

随着像印尼和马来西亚这样的 “小虎” 成员开始不断正视这些问题、释放出巨大的数字经济潜力，那些在寻找下一片蓝海的投资者们也开始把目光投向了菲律宾。

GoTo 将获阿布扎比投资局 4 亿美元 IPO 前投资：动点出海获悉，印尼最大科技集团GoTo于本周三宣布已与阿布扎比投资局（ADIA）达成协议，同意获得由后者私募股权部门提供的一笔 4 亿美元资金以作为其 IPO 前融资。GoTo 表示，本次交易为 ADIA 私募股权部门对东南亚科技领域的首次重要投资，并且也是该部门迄今为止对印尼规模最大的一笔投资。

据 GoTo 透露，ADIA 为其 IPO 前融资的首位投资者。而据知情人士表示，GoTo 的这轮 IPO 前融资规模计划将在 15 亿美元左右。

腾讯参与印度社交媒体平台 Lokal 1200 万美元 A 轮融资领投：据外媒报道，印度社交媒体平台 Lokal 已于近日获得一笔 1200 万美元规模的 A 轮融资。本轮融资由腾讯领投，现有投资者 3one4 Capital、YC、India Quotient 等参投。目前尚未获悉该公司在此次融资的估值，而腾讯及 Lokal 也均为对此消息置评。

Lokal 是一家主打面向非英语语种印度用户的超本地社交媒体平台。除新闻内容之外，该平台也向用户提供本地职位发布、日常商品资讯、本地广告等信息传递服务。据该平台官网介绍，其应用程序已经获得了超 1000 万次的下载。

该媒体强调，尽管受印度当局政策调整的影响，中国企业在近一年多的时间里减缓了在印度的投资举动。但近几个月以来，腾讯却也对几家当地企业进行了投资。

成功退出 Grab 和 Bukalapak 后，500 SEA 想要继续发掘出更多东南亚独角兽：随着 500 SEA（前身为 500 Durians，国际知名风投机构 500 Global 旗下聚焦东南亚地区的基金机构）进一步加大对东南亚地区的关注力度、逐渐向越南和菲律宾投向更多的目光，在这家机构看来，未来，这一地区也将会交出一份更加令人满意的答卷——更多的独角兽公司将会从这里孕育而出。

500 Startups SEA 管理合伙人 Vishal Harnal 向动点国际（TechNode Global）表示，“我们的核心重点始终是在于印尼、马来西亚和新加坡，因为它们已经成为了一片协同区域。然而，我们也计划在接下来加大我们的投资步伐，把资源更多地投向如越南或者菲律宾这样的地区。正如我们所见，这两个国家正在向外界展示出越来越大的发展潜力。如今，我们已经接触了不少让我们感兴趣的初创公司。这些机遇足以值得让我们对该地区投入更多资金。”

谷歌正计划对 Meesho 进行一笔高达 7500 万美元规模的投资：据外媒援引知情人士消息表示，谷歌已同印度社交电商独角兽 Meesho 展开讨论，计划将对后者进行一笔 5000 万到 7500 万美元规模的投资。据悉，这笔融资将作为 Meesho 近期 5.7 亿美元融资的一部分。而加上谷歌的这笔融资后，Meesho 将在这一轮融资中获得超 6 亿美元的融资。同时，Meesho 在今年迄今为止获得的融资总数也将突破 9 亿美元。

Fatima Gobi Ventures 参与巴基斯坦物流初创公司 Rider 230 万美元种子轮融资联合领投：巴基斯坦物流初创公司 Rider 近日宣布，获得一笔 230 万美元规模的种子轮融资。据悉，这笔融资由 Global Founders Capital（GFC）、Fatima Gobi Ventures（FGV）、亚洲开发银行旗下风投机构 ADB Ventures 领投，当地风投机构 TPL E-Ventures 和 Transhold 也参与了本次融资。

针对这笔资金的用途，Rider 表示将会以此来发展其物流和电商合作业务。Rider 创始人兼首席执行官 Salman Allana 指出，Rider 希望打造出一个全方位为电商行业服务的端到端电商物流解决方案。“就我们的愿景而言，Rider 的最终目标是成为契合巴基斯坦电商行业需求的头号物流解决方案供应商。”