面对已然过去的 2022 年，我们似乎很难找到一个足够确切的描述来界定东南亚科创领域在这段特别时期中渡过了一段怎样的历程。

从狂热的融资市场到突如其来的资本寒冬，从加速出现的初创企业再到愈发常见的裁员/倒闭剧本，在这段足够曲折的特殊时期中，外界对于东南亚的认知不断被刷新重建，就像此前远远超出外界预期的 2021 年一样。但也正如 “不被定义” 的 2021 年一样，在所谓的 “中美交汇的十字路口” 上，2022 年期间，东南亚依然展示出了足够多的属于这片土地的特质——发生在这里的不仅仅是某一个已经进入了成熟发展阶段的移动互联网市场的历史重现，在东南亚，一段新的开端正在这里上演。

在本篇内容中，笔者整理了过去一年间东南亚科技创投领域的十大热门事件，希望能够于此和大家共同回顾在 2022 年期间——或者说在进入数字十年的第二个历史刻度中，东南亚正在向外界展示出一幅怎样的答卷。

动点出海获悉，马来西亚和印尼央行已于今日宣布启动了两地的跨境二维码支付联动项目，继以实现两国间即时、安全、高效的跨境支付体验。

马来西亚央行（BNM）和印尼央行（BI）在一份联合声明中指出，通过本次联动项目，两国消费者能够通过扫描扫描离线/在线商家所提供的 DuitNow（马来西亚官方二维码快捷支付系统）或 QRIS（印尼官方二维码快捷支付系统）二维码进行快捷零售支付。

两家央行也表示，此次启动标志着这一项目试点阶段的开端，而这将为其在今年第三季度的全面商业化计划铺平道路。据了解，在未来阶段，这一联动将会逐步扩大到对跨境汇款进行支持。于此，两国居民可以更加便捷地进行实时资金转移。

动点出海获悉，马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia，该国央行）已和当地财政部及证券监管机构证券事务监察委员会（Securities Commission，SC）展开合作，将通过立法以规范该国的 “先买后付” 模式。据悉，三方将于今年内推动消费者信贷法案（Consumer Credit Act，CCA）的落地。

BNM 在于当日举办的年度报告发布活动中称，CCA 将进一步加强对该国境内所有消费信贷活动的监管，这包括针对由非银行机构所提供的先买后付服务。而目前，这一服务尚未被列入央行或其他当地监管机构的监管范围。

4 月 11 日，印尼最大的互联网科技公司 GoTo 在印尼证券交易所挂牌上市。

据了解，GoTo 的股票代码为「GOTO」，发行价格定为每股 338 印尼盾。在本次 IPO 中，该公司共计发行 467 亿股 A 轮股票，市值约为 280 亿美元。而基于此，GoTo 也成为今年全世界最大的 IPO 项目之一。开盘后，GoTo 股价大幅上涨，其市值盘中一度突破 300 亿美元。

动点出海获悉，据多家外媒报道，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea Group）旗下电商平台 Shopee 将对其外卖团队 ShopeeFood 和线上支付团队 ShopeePay 的部分员工进行裁员。此外，据海峡时报（The Straits Times）援引的一份备忘录文件显示，Shopee 也将对其墨西哥、阿根廷、智利以及西班牙市场的员工实施裁员计划。

此外，根据报道，Shopee 也将关闭其在西班牙地区的早期试点。而自今年以来，该公司在 3 月份时已经分别关闭了其法国和印度的业务。在当时，有说法表示，Shopee 的这些关闭举动正值其寻求降低资金资源消耗并希望退出没有充分立足把握的新兴市场之际。

动点出海获悉，新加坡证券交易所（SGX）及纽约证券交易所（NYSE）已于本周四宣布签署了一项新协议。根据协议，双方将就企业在二者交易所中的双重上市以及以资本市场为重点的一些其他关键领域展开合作。

据了解，这两家交易所的具体合作内容将分别集中在以下方面：企业在新交所和纽交所处的双重上市、明确并推动新型 ESG（environmental, social, and governance）产品及服务的发展、支持与新交所和纽交所附属的 ICE Data Indices 指数产品的开发、以及对新型 ETF 产品展开探索。

两家交易所在相关声明中表示，此次合作代表了双方交易市场一项重要举措。

菲律宾央行 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 于本周五宣布，为了平衡与数字资产相关的潜在风险，将在为期 3 年的期限内暂停向新的虚拟资产服务提供商（VASP）颁发许可证。据悉，这一调整将于 9 月 1 日起正式生效，届时将不再接受或受理新的申请，但该央行会在 8 月 31 日或之前处理已通过通过第二阶段申请程序的申请。

BSP 在一份声明中指出，央行认识到，由于 VA（虚拟资产）提供了以更低的成本促进更多金融服务的机会，但这些服务同样也带来了可能破坏金融稳定的各种风险，因此，央行需要进行这一举措，从而在促进金融业创新发展以及使风险保持在 “可控水平” 之间取得平衡。根据 BSP 发布的数据，菲律宾目前共有 19 家机构拥有 VASP 许可。

Capital A（由亚航集团在今年早些时候更名而来）首席执行官 Tony Fernandes 在近日透露，控股集团正在着手推进亚航（AirAsia Aviation Group）及亚航超级应用于纽约的上市计划。

据悉，Fernandes 在近日的一次活动中向记者指出，这一计划正在取得进展，而 Capital A 会在适当的时候发布公告。有媒体指出，该公司很可能会在明年宣布这一消息。

值得一提的是，在亚航更名之前，因触及了马来西亚证券交易所上市规则 PN17 中的相关规定（由于持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所拒绝，亚航集团被归结为了财务困境企业。而这意味着，亚航集团当时距破产仅一步之遥。

动点出海获悉，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构已于 14 日在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性（RPC）的谅解备忘录，以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

根据联合声明，RPC 有望通过加强对跨境支付的支付来推进该区域的经济复苏与增长，并将从促进对国际市场参与的角度上来为其中的中小微企业带来更大裨益。据悉，具体合作内容将聚焦在以二维码和快速支付等为主的举措方面。

据悉，越南新能源车企 VinFast 日前宣布，公司已经获得在美国销售汽车的所有必要认证，并将于本月底开始向客户交付汽车。VinFast 在一份声明中表示，其首批 999 辆电动汽车已经抵达加利福尼亚州的贝尼西亚港，这些汽车的型号为 VF 8 City Edition，是针对美国市场的限量版。

动点出海获悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC）已于近日修订了该国的 VC/PE 以及与其相关的管理公司的指导框架，其修订后的新规已于本周一正式生效。SC 在一份声明中表示，修订版的 VC/PE 指导框架旨在营造出更有利的投资环境，进一步提升私人市场的发展活力，尤其是就 VC/PE 资产类别而言。