一转眼又过完一年，2026 年正走向我们。还是和往年类似，作为动点科技关注数字娱乐的记者，我将通过这篇汇总文章，简单总结一下过去的一年里，我认为值得称赞的五个产品，以及五个还需要“再接再厉”的。不知各位读者心里的答案又是什么？话不多说，我们直接开始。

值得夸奖

DeepSeek

2025 年可以说成是 “DeepSeek 年”。年初，其凭借高性价比和强悍推理能力挑战“算力霸权”，震荡全球市场；9 月，相关论文登上《自然》封面，标志着中国在 AI 底层创新上的重大突破。作为开源领军者，DeepSeek 打破了技术垄断并推动全球 AI 技术平权，更由此引发了行业关于“开源 vs. 封闭”与“效率 vs. 规模”的深度路线之争。

Nintendo Switch 2

赶在第一方独占作品《咚奇刚 蕉力全开》发售前，我购入了 Nintendo Switch 2，并在第一时间游玩了这款游戏。之后我还体验了同样是平台独占的《马力欧赛车 世界》和《密特罗德究极 4 穿越未知》。Switch 2 给我的感觉，就像在喝了中药后立马吃一颗水果糖，十分甜蜜。尽管相比初代机身大了一圈也更重了，但拿出 Steam Deck、Rog 掌机等同类产品一看，它依旧是最轻薄的那个。Switch 2 目前销量已经超过 1000 万台，同时任天堂也对其预期销量从 1500 万台提升至 1900 万台，前景一片光明。背靠任天堂拿手绝活——满屏游戏性的第一方游戏，我相信这款游戏掌机未来只会越用越开心。

iPhone Air

虽然在《你真愿意少花 1000 块买 iPhone Air，而不是选择 17 Pro？》中我对这款苹果史上最薄 iPhone 疯狂踩踏，但这不妨碍我看好它——从创新角度。在上述文章中，我主要从和 iPhone 17 Pro 相比“值不值”、“性价比高不高”角度来探讨，而从另一个层面来看，它是今年苹果的划时代产品，就好似 iPhone 4 当年的效果。在如今这个智能手机屏幕越做越大、机身愈来愈重的时代，iPhone Air 的极致轻薄属性，足以让它成为对你的手最友好、最容易“带”出门的手机之一。当然其中无必要舍弃一些，就看你要什么了。

Nano Banana

今年对 Nano Banana 来说，是从“花俏玩具”走向“实战工具”的一年：在稳定性、文字渲染和角色一致性上有明显进步，确实把影像 AI 推向了更多大众。总结来说，Nano Banana 是 2025 年把“图像 AI 从实验室搬到工作流程”做得最有说服力的代表之一。它可能不适合你，但对我来说，工作时生成适合某新闻的标题图，生成速度快，实在是方便。

小布米 Bumi

人形机器人“小布米”（Bumi）以 9998 元的预售价震撼市场，成为全球首个将人形机器人价格带入“万元以内”的产品，彻底打破了行业高昂的成本门槛。尽管小布米目前主要面向娱乐、教育与展示场景，还不具备“家务助理”级的实用能力，但它的出现，象征着人形机器人从实验室、企业级市场逐步迈向普通消费者家庭的一步。

明年再来

Waymo Robotaxi

听说了吗，前不久旧金山停电，Waymo 的 Robotaxi 无奈地瘫痪在路中央，一动不动。而当时，特斯拉的无人驾驶出租车由于采用的是纯视觉方案，车辆会像人类司机一样思考，判断车流状况，自行绕道行驶，没有受到影响。Waymo 的方案高度依赖激光雷达和高精度地图，且遇到极端情况便须呼叫人工协助。只是说，未来如果没法摆脱这些不利因素，Waymo 在更加激烈的商业竞争中，只会更落后。

iPhone 16e

当时这款严重阉割的手机亮相时，我就明确过我肯定不会买。不支持 MagSafe 磁吸，无线充电功率也低；没有苹果引以为傲的灵动岛，摄像头也只有一颗。总而言之，iPhone 16e 是非常扭曲的产品，你能很明显感觉到苹果在用它来所谓“清库存”。如果你是 iPhone 16e 机主，别忘记把你的闹钟设置成以下这句话并循环：我到底是谁？

小米 SU7 Ultra

尽管小米 SU7 Ultra 量产版在有着“绿色地狱”之称的纽博格林赛道取得了非常不错的圈速成绩，但我还是要先泼一盆凉水——主要是对于那些平时没有去赛道需求的车主，驾驶这辆车在公开道路上行驶，不得不说会有一定的安全风险。毕竟这么大的马力，可不是一般人能轻松驾驭的；遇到紧急情况再误将油门当刹车，后果不堪设想。当然，作为一款汽车，小米能在那么短时间内将它造出来，这一点还是值得肯定，只是说，任何事情都有两面性。就算你不差钱，我也建议你先参加足够多的驾驶培训课程，再购入之。自己的命掌握在自己手里（脚下）。

ROG Xbox 掌机 X

微软选择和华硕合作推出 Xbox 品牌游戏掌机。果不其然，和华硕 ROG 沾边，那自然不会便宜。6499 元的 Rog Xbox 掌机 X，乍一看的确是啥啥都好，可就是有点贵。没有 OLED、重量、手柄漂移问题，这些都会更近一步动摇持币观望玩家的购买决心。

Apple Watch Series 11

当在发布会上看到 Apple Watch Series 11 还是用 S10 芯片那一刻，我就知道苹果在智能手表领域遇到瓶颈了。尽管续航和耐用性得到一定提升，且加入了 5G 支持，但国行版依旧不支持快充以及暂不支持高血压通知，这让想换新的消费者非常难办。好在我的蜂窝数据版 S6 续航还够我早上满电、下班回家还剩 40%，今年也就不考虑购买了。也许我明年、后年还是不会买新的。