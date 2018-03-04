本周海内外投融资消息：蛋壳公寓完成 1 亿美元 B 轮融资；阿拉丁宣布获 6000 万元融资；爱奇艺提交 IPO 招股书；哔哩哔哩递交赴美 IPO 申请；今日头条与 BOSS 直聘洽谈收购……海外市场消息：诺基亚收购 Wi-Fi 技术公司 Unium；Circle 收购加密货币交易平台 Poloniex；自动驾驶创业公司 Aurora 获 9000 万美元 A 轮融资；戴姆勒全盘收购汽车共享公司 Car2go……

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国内投融资事件

蛋壳公寓完成 1 亿美元 B 轮融资，华人文化高榕资本联合领投

2 月 26 日消息，长租公寓品牌蛋壳公寓完成了 1 亿美元 B 轮融资，本轮融资由华人文化产业投资基金、高榕资本联合领投，酉金资本、元璟资本、BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）跟投，A+ 轮 投资方愉悦资本继续追加投资。

蛋壳公寓成立于 2015 年，总部设在北京。该公司依托于“互联网 + 房产 + 金融”的发展模式，提供资产管理、居住产品及服务为一体的以数据驱动的居住服务，其核心团队来自公司董事长沈博阳之前创立的糯米网。截至目前，蛋壳公寓已经获得了 3 轮融资，在北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京及广州等 8 地开展业务，管理房间规模近 8 万间。

消息称今日头条正与 BOSS 直聘洽谈收购

2 月 26 日，有消息称今日头条正在与招聘平台“BOSS 直聘”洽谈收购，目前还处在谈判阶段。不过 BOSS 直聘创始人赵鹏表示，对此消息并不知情。就在前不久，今日头条以 3 亿美元完成了 对 Faceu 激萌的收购 。今日头条旗下拥有西瓜视频、悟空问答、火山小视频、Flipgram、抖音短视频（Tik Tok）等多项产品，同时在美国、日本和巴西发布海外版今日头条 TopBuzz 及 Buzz Video，

BOSS 直聘是一家在线招聘平台，它可以让求职者跳过海投简历、多次面试等环节，直接与公司创始人或相关职位领导以在线聊天的形式洽谈入职条件。其曾在 2016 年 8 月完成由华映资本领投的 C1 轮和高榕资本主导的 C2 轮融资，两轮共计 2800 万美元。

视觉中国 1700 万美元收购 500px 摄影师社区 100% 股权

2 月 26 日晚间，视觉中国发布公告称，公司通过旗下的香港全资子公司“视觉中国香港有限公司”收购摄影师图片社区 500px 的 100% 股权。据称这笔交易价格为 1700 万美元，通过视觉中国香港的境外子公司 JAC 以现金方式完成收购。收购完成后，双方将为全球用户提供更加专业的 SaaS 创意支持服务，包括基于大数据、人工智能、时间戳在内的创意工具和能力提升，以及涵盖注册、交易、追溯、保护、艺术品收藏的数字版权服务。

视觉中国 成立于 2006 年，已拥有近 4000 名签约摄影师和艺术家，旗下全资子公司“华盖创意”也是美国著名图片交易公司 Getty Images（盖帝图像）的国际战略合作伙伴。500px 是一个专业摄影师图片社区，成立于 2003 年，用户可以在网站内浏览丰富的摄影师作品，摄影师也可以通过 500px 出售自己的照片，其已经拥有超过 1300 万注册会员，来自 195 个国家和地区，图片数量超过 1.2 亿张。

阿里或将全资收购饿了么，总价 95 亿美元

2 月 26 日，有消息指出，阿里将完成对饿了么的收购，已签署排他协议，3 个月内阿里将按照 95 亿美元（每股 0.6517）现金收购饿了么全部股份。阿里方面则表示，对于市场传言不予置评。

2016 年 8 月，阿里巴巴和蚂蚁金服一起向饿了么投资了 12.5 亿美元，其中，阿里巴巴投资了 9 亿美元。2017 年 4 月，阿里巴巴和蚂蚁金服又进一步增持了饿了么，总投资金额为 4 亿美元。其中，阿里巴巴投资了 2.88 亿美元，剩下的 1.12 亿美元由蚂蚁金服出资。

阿拉丁宣布获 6000 万元融资，朱啸虎领投

2 月 27 日，微信小程序第三方统计和指数平台 阿拉丁 公司宣布完成 6 千万 A 轮融资，本轮融资领投方为金沙江创投，阿米巴资本跟投。据资本市场最新评估，阿拉丁的估值已接近 10 亿人民币。下一步，阿拉丁将为小程序生态中的运营者提供更多的数据服务与营销分析，并通过这些细小的数据与小程序的运营者们一起去发现数据背后的大趋势。

据了解，阿拉丁公司是目前中国最大的专注于小程序领域数据发掘和统计分析为核心竞争力的技术驱动型公司。公开资料显示，阿拉丁统计平台曾于 2017 年 1 月获得马笛儿投资、场景基金 500 万人民币种子轮融资，2017 年 6 月获得创新工场、清科创投 1000 万人民币天使轮融资。同年 12 月获得阿米巴领投，创新工场、清科创投跟投的 3000 万人民币 Pre-A 轮融资。

爱奇艺提交 IPO 招股书：拟融资 15 亿美金 赴纳斯达克上市

2 月 28 日凌晨，爱奇艺申请在纳斯达克上市，股票代码 IQ。据招股书披露，爱奇艺融资目标 15 亿美元，但有可能有变动。完成上市后，百度预计仍将是爱奇艺控股股东。据了解，高盛集团、瑞士信贷集团、和美国银行将担任此次 IPO 承销商。

公开资料显示，爱奇艺于 2010 年 4 月 22 日正式上线。2011 年，百度耗资 4500 万美元认购奇艺 B 轮优先股，并于 2012 年 11 月 3 日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份，成为其单一最大股东，自此，爱奇艺成为百度系一个重要成员，并一直在寻求独立上市。

智能云服务厂商才云 Caicloud 完成华创资本领投 B1 轮融资

2 月 28 日消息，智能云服务厂商才云（Caicloud）已完成了 B1 轮融资。本轮融资由华创资本领投，A 轮与天使轮投资方经纬中国、赛伯乐继续跟投。2017 年，才云（Caicloud）已经与 Google 开展了紧密的技术合作，共同打造新一代“云端智能”产品。此外，才云（Caicloud）在两年内完成了天使轮、A 轮、B1 轮融资。同时，B+ 轮融资也正在准备中。

才云（Caicloud）成立于 2015 年底，其利用新一代基于容器云计算技术，将企业的硬件资源和人力资源最大效率地转化为“计算能力”和“线上业务运营管理能力”，进而又利用这种超大规模计算能力，支持最新的机器学习和深度学习算法来挖掘海量企业数据中的深层价值，最终帮助企业降本增效，并实现业务创新。

降噪黑科技公司安声科技获数千万元 A 轮融资

2 月 28 日，安声科技宣布完成数千万 A 轮融资，投资方为 北极光创投 与新加坡淡马锡全资子公司祥峰投资。本轮融资完成后，将重点用于产品研发、推广和团队扩充等。据悉， 2017 年安声科技已与小米产业链企业云米科技签署战略合作协议，助力其在顶吸式油烟机上打造主动降噪系统。同时，与海尔、造梦者新风、AIRMX 新风等众多知名家电制造商加深合作。

安声科技是一家三维空间主动降噪解决方案提供商，2016 年成立至今已获九合创投、丰厚资本领投，以及太火鸟科技、泰科源在内的多家机构跟投。其主动降噪技术利用了声音在三维空间的传播特性，做到在非穿戴前提下，即对特定区域实现主动降噪的效果，从而大大拓展应用范围。

区块链企业秘猿科技获招银国际 Pre-A 轮投资

3 月 1 日消息，专注于基础技术的区块链企业 秘猿科技 Cryptape ，已于 2017 年底完成 Pre-A 轮融资，投资方为招商银行全资附属机构招银国际。未来，秘猿科技将充分利用并整合研发积累，在公有链方向作出新的成绩，帮助更多的企业通过区块链网络获取新商业机会。

秘猿科技拥有业内领先的 区块链 基础技术，公司于 2016 年 7 月发布完全自主研发的企业级区块链基础平台 CITA，并于 2017 年 7 月率先将其代码向全世界开放，原创性成功接受了全球开发者的检验，同时也成为一个真正可信的区块链基础平台。CITA 是世界上第一个成功引入并实现微服务与逻辑节点的区块链架构，对于困扰行业的性能问题给出了实际的解决方案，同时具有高度的可扩展性与可定制性，得到了来自客户及开发者的广泛好评。

人民网、腾讯、歌华有线合作成立视频合资公司 发力直播和短视频领域

3 月 2 日，人民网、 腾讯 、和歌华有线（含其关联基金）宣布将成立视频合资公司，共同发力直播和短视频领域。本次合作将融合人民网的内容制作和品牌优势、腾讯的技术平台和流量优势以及歌华有线在北京地区的广泛终端覆盖，发力短视频、直播内容的制作和分发。腾讯公司同时宣布，将签订视频版权采购框架协议，采购人民网的优质视频内容。

据悉，腾讯将继续充分发挥自身在大数据、云计算、人工智能等领域的技术优势和平台优势，助力传统主流媒体融合发展。歌华有线将依托首都区位优势和高清交互数字电视网络覆盖、终端入户的优势，全面系统整合公司资源，积极对接人民网、腾讯公司的平台优势，加快推进视频战略合作项目落地。

哔哩哔哩递交赴美 IPO 申请，计划融资 4 亿美元

3 月 3 日，哔哩哔哩 向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 申请（FORM F-1），计划在美国上市，融资金额 4 亿美元，股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。

招股书显示，哔哩哔哩 2017 年总收入为 24.68 亿元人民币，基于非美国通用会计准则 (Non-GAAP) 的年净亏损为 1.01 亿元人民币。公司收入实现快速增长，2017 年同比上年增长 372%，2016 年同比上年增长 299%。游戏作为哔哩哔哩收入占比最大的业务，在 2017 年占总收入的 83.4%。直播业务和广告业务起步较晚，分别占比 7.1% 和 6.5%。2017 年排名前三的营业成本主要是收入分成成本 9.26 亿元人民币（占总成本 48.3%），带宽服务器成本 4.69 亿元人民币（占总成本 24.4%）以及内容和版权成本 2.62 亿元人民币（占总成本 13.6%）。

海外投融资事件

诺基亚收购 Unium，希望利用 Mesh Wi-Fi 技术推动家庭网络发展

2 月 26 日，在于巴塞罗那举办的 MWC 2018 上，诺基亚 宣布 收购 Unium，后者是一家位于西雅图的创业公司，为家庭网络提供 Mesh Wi-Fi 技术 。不过这笔交易的条款尚未披露，。根据公开数据，自 2002 年成立以来，Unium 已经筹集了至少 2670 万美元 的资金。诺基亚方面表示，该交易预计将在 2018 年第 1 季度完成。

Unium 的客户包括 Google Fiber 和美国国防部，其技术被用于解决家庭 Wi-Fi 中最大的难题之一：它有助于填补家庭 Wi-Fi 中的信号盲点，为之前信号不佳的区域带来更稳定的网络连线。也就是说如果你身处墙壁比较后的房间里，四处走动也不会丢失 Wi-Fi 信号。

Circle 收购加密货币交易平台 Poloniex，使后者估值达 4 亿美元

2 月 27 日消息，加密货币交易平台 Circle 日前收购了加密货币交易平台 Poloniex，这笔交易让后者的估值达到约 4 亿美元。这是迅速发展的加密货币行业中较大的一笔交易。根据 Coin Market Cap 的数据 ，Poloniex 是按交易量计算的第 18 大加密货币交易平台。

作为一家让用户以现金或加密货币进行转装的社交支付公司，Circle 希望通过这笔收购将 Coinbase 列为同级别竞争对手。由于消费者和投资人对交易加密货币的兴趣激增，Coinbase 成为了硅谷最热门的创业公司之一。据了解，Circle 已经从 Goldman Sachs 和 Jim Breyer 等投资方处筹集了 1.4 亿美元资金。

腾讯领投印度音乐串流服务 Gaana 1.15 亿美元融资

2 月 28 日消息，印度音乐串流服务 Gaana 日前获得了由腾讯领投的 1.15 亿美元融资。Gaana 将利用这笔资金将人工智能带到听众身边，创造更多个性化服务和功能。该公司还将开发付费用户服务，除了类似 Spotify 的订阅服务外，Gaana 还提供免费的基于广告的服务。

音乐流媒体服务公司 Gaana 于 7 年前由 Times Media 创办，后者隶属印度时报（Times of India）报纸和科技孵化器 Times Internet。腾讯在中国经营着最大的音乐流媒体业务，随着越来越多优惠的移动数据计划在印度推动智能手机的普及，当地音乐流媒体市场的增长将加速。通过投资 Gaana 并与其合作，腾讯将为所有印度音乐爱好者带来更具创新里和更好的体验。

亚马逊收购智能门铃制造商 Ring

2 月 28 日，亚马逊正在收购智能门铃制造商 Ring，收购金额在 12 亿美元至 18 亿美元之间。这是亚马逊继 去年 12 月收购网络摄像头和智能门铃制造商 Blink 后，在智能家居领域的又一大动作。据了解，Ring 不久前批准了一项筹款计划，其估值达到约 10 亿美元。这家创业公司已经从 True Ventures、Upfront Ventures、Kleiner Perkins 和 Amazon 旗下 Alexa Fund denied 投资方那里筹集了约 4.5 亿美元现金。

自动驾驶创业公司 Aurora 获 9000 万美元 A 轮融资

3 月 1 日消息，自动驾驶车辆创业公司 Aurora 日前获得了 9000 万美元 A 轮融资，投资方包括 Greylock Partners 和 Index Ventures。这笔资金将让 Aurora 这家年轻的创业公司能够更快地扩大规模，除了资金以外，Urmson 表示公司的所有合作伙伴，包括大众汽车、现代汽车和 Byton，都在不断取得进展，但他没有提及任何具体细节。

印度美食搜索与配送服务企业 Zomato 获阿里巴巴 1.5 亿美元投资

3 月 1 日消息，印度美食搜索与配送服务企业 Zomato 获得了来自 阿里巴巴 集团 1.5 亿美元的投资。据悉，Zomato 投后估值超过了 10 亿美元。另外，作为本次交易的一部分，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服也将会收购 Zomato 价值 5000 万美元的股份。

Zomato 年成立于印度班加罗尔，目前在 24 个国家提供服务并全部实现盈利，据 Zomato 提供的数据显示，2016 – 2017 年其销售额为 3232.27 亿卢比。前不久，该公司最近在印度推出了一款名为 Zomato Gold 的独家宴请和社交会员计划，该项目在印度受到了用户的追捧，在短短 7-8 个小时内就吸引到超过 2.6 万个订阅用户。Zomato Gold 的云厨房也受到了行业利益相关者的积极响应。

餐厅外卖服务 DoorDash 获 5.35 亿美元融资，估值 14 亿美元

3 月 2 日消息，餐厅外卖服务 DoorDash 通过最新一笔融资加入了独角兽俱乐部，该公司日前宣布获得 5.35 亿美元 D 轮融资。本轮融资由软银集团领投，红杉资本、GIC 和威康信托（Wellcome Trust）参投。虽然 DoorDash 没有说明有关估值的任何信息，但知情人士称该公司融资后估值为 14 亿美元。

DoorDash 目前与美国前 100 家餐厅中的近 90% 家合作，其中包括 Wendy’s、IHOP 和 The Cheesecake Factory。获得投资后，DoorDash 将把开展业务的城市数目由现有的 600 座拓展至 1600 座，以及聘请大约 250 名新员工。DoorDash 此前筹集了大约 1.86 亿美元资金，最近估值超过 7 亿美元 ，其将在其 Drive 平台 上进行大规模投资，该平台允许餐厅通过自己的网站和应用程序提供基于 DoorDash 的送餐服务。

戴姆勒全盘收购汽车共享公司 Car2go

3 月 2 日，德国汽车制造商戴姆勒宣布斥资 7000 万欧元（约合 5.5 亿元）收购汽车共享公司 Car2Go 剩余 25% 的股份，此前它曾经作为股东联合创办了这家公司。 交易完成后，戴姆勒将全资拥有 Car2Go。

2012 年，Car2Go 作为一家合资企业成立，戴姆勒拥有 75% 的股份，汽车租赁服务商 Europcar 拥有剩余 25% 的股份。如今，Car2Go 在欧洲、北美 和中国 都有业务，在全球拥有超过 300 万用户。宝马的 DriveNow 和戴姆勒的 Car2Go 在欧洲城市拥有强大的影响力，自动驾驶汽车的推出可能会推动自动驾驶出租车服务的大规模扩张。戴姆勒和宝马希望建立联合业务，其中包括拼车、叫车、电动汽车充电和数字停车服务，以巩固它们在欧洲的地位。

题图：123RF