科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾上周(2021.08.02-2021.08.08)我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

尽管在过去的一年中我们见证了 TikTok 下架风波和印度大面积封禁我国出海 App 等做法,对手游出海而言,这种方式却在被更多从业方所选择。

数据指出,2021 年上半年,中国出海手游在海外市场获得了 81 亿美元收入,增速达到 47%,接近海外整体游戏大盘增速(24%)的两倍。另一方面,在此期间,中国手游厂商在海外游戏市场份额占比达到 23.4%,规模成为成为全球第一。如是,在海外,出海手游已然成长为一股不可忽视并且愈发重要的存在。

那么这时问题也就随之而来,手游出海何以能够取得如此成绩?对手游厂商而言,海外市场到底是一种怎样的存在?

在上周的访谈中我们可以了解到,过去三年间,中国大陆地区的出海手游持续成长,使用时长和用户支出方面增长水平高于其他地区发行商。至 2020 年,中国手游厂商在海外市场中的占比就已从 2017 年的 10% 增长至 21% 左右,占据其五分之一的份额。

从上述数据中不难发现,这些亮眼成绩并非某个偶然事件所促使。相反,这是一种长期作用的结果。Google 中国大客户部游戏行业副总裁邓辉也指出,除了开发者的不懈努力,中国游戏在海外之所以能够取得如此成绩的原因也在于厂商对海外市场的深入研究和明确定位···这使得其中的参与者无论是在开发品类还是市场打法方面都已经有了一定的经验和心得,这个赛道也就因此变得更加成熟更加充满想象空间。

当然,对更多手游厂商来说,在手游成为一种不健康内容的象征之后,出海或许也在从一种可以考虑的选择成为一种值得考虑的选择。

好了话不多说,让我们进入本次正题。

Unacademy 完成规模 4.4 亿美元的新一轮融资,估值达 34.4 亿美元:据外媒报道,印度在线教育平台 Unacademy 已经完成新一轮融资,此轮融资规模为 4.4 亿美元,由淡马锡领投,软银愿景基金 2 号、老虎基金和 General Atlantic 等投资方参投。这轮融资可助其估值达到 34.4 亿美元,与上轮融资相比,Unacademy 的估值翻了 5 倍之多。但该公司并未透露具体融资轮次。

此轮融资过后,Unacademy 的总融资金额将超过 8.6 亿美元。其上一轮融资是在去年 2 月份,融资金额为 1.1 亿美元,由 Facebook 和 General Atlantic 领投,融资后估值超过 5.1 亿美元。

印度 SaaS 服务平台 Gupshup 获 2.4 亿美元投资,老虎基金参投:据外媒报道,印度 SaaS 服务平台 Gupshup 获得一笔规模为 2.4 亿美元的后续投资,由 Fidelity Management、老虎基金和 Think Investments 等投资方参投。在此之前,该公司已于今年 4 月获得老虎基金的 10 亿美元投资,由此估值达到 10 亿美元,成为独角兽企业。但其目前的具体估值尚不可知。

Gupshup 于 2004 年由 Beerud Sheth、Dr Milind R Agarwal 和 Rakesh Mathur 创立。主要是为企业提供 API 服务,由此,企业可让用户在社交软件上发送短信和聊天。该公司在东南亚、拉丁美洲及中东等地均有业务分布。Gupshup 表示其 API 服务每月在 30 多个平台上处理 6 百多万条信息,已使超过 1 万个开发者和企业为用户提供通讯服务。

印度教育科技初创公司 Skill-Lync 获 1750 万美元融资:据外媒报道,获 YC 支持的印度教育科技初创公司 Skill-Lync 已在 A 轮融资中获得 1750 万美元,由 Iron Pillar 领投,投资金额为 1500 万美元,YC、Better Capital 及部分天使投资人参投。

Skill-Lync 由 Sarangarajan V. Iyengar 和 Suryanarayanan P. 在 2018 年创立,并于 2019 年加入 YC 冬令营孵化计划,旨在弥补学生在学校所学知识技能与行业招聘要求之间的差距。该公司开设了多门以就业为目的的跨学科课程,与超过 800 个行业专家展开合作,为印度和其他国家的学生提供医疗、机械、电气和计算机科学工程等行业课程。

BharatPe 获老虎基金领投 3.7 亿美元融资,成为新晋独角兽:据外媒报道,印度金融科技初创公司 BharatPe 已成功在 E 轮融资中获得 3.7 亿美元,由此估值翻了两倍,达到 28 亿美元,成为独角兽。而这也恰好证实了本栏目此前的报道。BhratePe 的此轮融资由老虎基金领投,Dragoneer Investor Group 和 Steadfast Capital 参投。

BharatPe 由 Grofers 前高管成员 Ashneer Grover 和 Shashvat Nakrani 于 2018 年成立,主要为印度商家提供二维码支付方案及运营资本借贷服务,现已有超过 700 万个客户,业务遍及印度 130 多个城市。与此同时,还借出将近 3 亿美元贷款。该公司上一轮融资是在今年 2 月,规模为 1.08 亿美元,融资后估值达 9 亿美元。

对话 Google 中国大客户部游戏行业副总裁邓辉:拓圈和融合将会成为中国出海手游厂商的下一个增长点所在:当前,出海已是中国游戏厂商寻找下一个增长点时的重要选项,而这些参与者也在不断用一个又一个的日流水和月流水记录打破业界对海外市场天花板的认知。Google 中国大客户部游戏行业副总裁邓辉在 Think Games 游戏出海峰会上强调,这些出色数字的出现离不开中国开发者的努力。“尤其是在过去几年里,中国开发者在海外市场中的一些大赛道上不断取得成功。比如三消类游戏,三消类游戏是北美游戏市场中的一个特别大的赛道,此前基本被美国、俄罗斯、英国的游戏公司垄断。但是在过去的一年里,中国开发者在这个品类里成为了全球前几名。这样的成果来之不易,毕竟三消类游戏虽然玩起来简单,开发难度却非常高。”

另一方面,他表示,中国游戏在海外之所以能够取得如此成绩,其原因也在于对海外市场的深入研究和明确定位。如 Google 的客户莉莉丝,它的出海游戏从开发伊始就是立足全球、为全球用户开发,成功之后再拿到国内发行,其手游出海的成功性也就会因此大一点。

红海开发公司将与 KACST 展开合作:红海开发公司(The Red Sea Development Company, TRSDC)将与 KACST(The King Abdulaziz City for Science and Technology Space and Aviation Research Institute,沙特的一个航天研究所)展开合作,为红海项目的重点领域提供高清卫星数据图像。

红海开发公司是红海项目背后的开发公司,而后者是世界上最宏大的再生旅游项目之一,面积与比利时相当,高达 28000 平方千米。整个项目横跨 22 个岛屿和 6 个内陆地区,包括 50 家宾馆、将近 8000 个房间和 1000 多套住宅。此外,还将打造一个豪华码头和一些休闲娱乐场所。项目将在 2030 年完工。