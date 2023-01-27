新春快乐！本文汇总了过去一年动点科技网站最受欢迎的十篇科技出海新闻资讯，带你回顾一下电动车出海、手游、Web3 等细分领域都有哪些事情发生。

动点科技 2022 年十大科技出海新闻（按阅读量排名，点击标题可跳转查看）：

1.有比亚迪助力，特斯拉准备在德国制造更多Model Y型号

特斯拉已通过中国制造商比亚迪 (BYD) 的电池单元获得了 Model Y 新型号的欧盟型式批准。该驱动版本明显低于之前提供的 Model Y Long Range and Performance。之前有报道称特斯拉将在格林海德而不是上海安装比亚迪的刀片电池，如之前假设的那样。一天后，第一个新细节以新车型的欧盟型式批准文件的形式出现。在文件中，新的 Y 型被称为 005 型，内部称为 Y7CR 型号。其比亚迪电池的容量为 55 kWh，续航里程为 440 公里。根据欧盟的批准，这是一种结构电池组。

2.持续出海，比亚迪获西班牙纯电动大巴订单

比亚迪首获西班牙公交运营商Arriva客户15台纯电动大巴订单，这批车辆预计于2023年交付，将在马德里西南部城市阿尔科尔孔（Alcorcón）投入运营。

3.吉利旗下的莲花新电动SUV车型Eletre海外发布，将在武汉量产

路特斯正在向真正的全球高性能汽车品牌转型，已经达到了迄今为​​止最重要的里程碑。全新的全电动 Lotus Eletre 是一款引人注目且先进的 Hyper-SUV，是新一代纯电动 SUV 中的第一款。它从 70 多年的跑车设计和工程中汲取了核心原则和Lotus DNA，将它们发展成为下一代 Lotus 客户理想的全新生活方式汽车。

4.名爵出海，全新 MG4 EV 在英国开始销售

名爵继续拓展英国市场。MG今天公布了其备受期待的全新MG4 EV的更多规格——一款全电动掀背车，致力于为客户提供空间、技术、可负担性和驾驶质量。全电动掀背车系列承诺为英国客户提供负担得起的零排放汽车，性能却毫不妥协。发布时将提供三种规格——MG4 EV SE Standard Range、SE Long Range 和 Trophy Long Range。

5. 9 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强：米哈游三七互娱腾讯前三

根据 data.ai 的2022 年 9 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，9月中国游戏厂商出海收入排行榜单头部位置，虽然内部排名略有变动，但榜单前三名依旧由米哈游、三七互娱和腾讯牢牢占据。榜单头部位置，Habby表现令人瞩目，排名前进5名，夺得第6。Habby旗下累计全球收入最高的两款游戏是Roguelike类的RPG游戏《Archero》和《Survivor!.io》，且9月《Survivor!.io》全球收入比《Archero》高出十倍。因为《Survivor!.io》的超高热度，9月Habby全球收入增长约100%。

6.以色列材料科学公司 Gauzy 融资 6000 万美元并收购 Vision Systems

以色列公司Gauzy——一家专注于用于智能玻璃的纳米调光技术和电气系统的公司，收购了法国公司Vision Systems——为航空、陆路运输和船舶提供ADAS（高级驾驶辅助系统）和遮阳解决方案的公司。此次收购助力Gauzy成为一家从开发到集成并跨越各个行业的调光技术、遮阳舒适管理系统和ADAS解决方案的世界领先供应商。

7.名爵出海：改款 MG Hector SUV 在印度以 14 英寸信息娱乐屏开卖

MG 在其社交媒体渠道上发布了一系列关于即将改款的 Hector 的预告片，暗示了这款SUV 的造型和技术更新，自2019 年首次亮相以来，这款 SUV 一直是印度重要车型。

8.新加坡Web3初创公司NodeReal获得1600万美元A轮融资，云九资本领投

新加坡Web3技术初创公司NodeReal近日宣布，获得一笔1600万美元的A轮融资。据透露，这笔资金由云九资本领投。针对新入资金，NodeReal表示将主要用于分布式区块链技术产品研发。

9. Cialfo获2000万美元B轮增投

新加坡教育科技公司Cialfo近日宣布，获得了由老虎基金领投的2000万美元B轮增投。加上这笔资金，Cialfo截至目前所获得的融资总额已达到7700万美元（其中包括该公司在2021年2月获得的1500万A轮融资以及今年1月获得的4000万美元B轮融资）。

10. 2022 年 5 月成功出海中国手游：莉莉丝《Dislyte》空降收入榜，腾讯《王者荣耀》海外收入创新高

Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 5 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜。莉莉丝于5月10日在海外发布的3D卡牌手游《Dislyte 神觉者》，凭借新颖的都市神话题材、潮酷的3D赛博朋克美术风格和律动十足的音乐元素，融合核心卡牌玩法，上线首日即登顶美国和中国台港澳等多个国家和地区iOS手游下载榜，并空降本期海外收入榜第18名，位列收入增长榜榜首。5月该游戏海外预估收入逼近2000万美元，其中美国市场收入占比超过53%。

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