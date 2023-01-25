新春快乐！本文汇总了过去一年动点科技网站最受欢迎的十篇可持续发展新闻资讯，带你回顾一下电动车、能源与燃料等细分领域都有哪些事情发生。

动点科技 2022 年十大可持续发展新闻（按阅读量排名，点击标题可跳转查看）：

1.吉利全新SUV官图重磅发布，新车代号FX11

吉利发布了全新 A 级 SUV 吉利 FX11 的官图。据悉新车基于 CMA 架构打造，动力方面将会搭载雷神混动动力。吉利 FX11 整体造型偏向硬朗。前脸配备盾型矩阵格栅，大灯采用分体式设计，中间贯穿车头，两侧呈现獠牙状，极具攻击性与辨识度。车身侧面，采用悬浮式车顶造型。尾灯造型与头灯呼应。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4670/1900/1705mm，轴距为 2777mm。

2.全新本田 CR-V 出炉，带来更先进的混合动力系统

全新的 2023 年本田 CR-V 采用坚固而精致的设计，以及全新的、更先进的第四代混合动力系统。CR-V 混合动力车型被定位为 CR-V 阵容的顶级车型，将占第 6 代销量的 50% 左右，这是本田电气化战略的关键一步。2023 CR-V 将于今年夏天推出，混合动力车型将于今年晚些时候推出。

3.戴姆勒卡车展示了第一款 eActros LongHaul 原型车

戴姆勒卡车已经制造了电池电动长途卡车 eActros LongHaul 的第一批原型，并计划今年在公共道路上进行测试。此外，卡车制造商还宣布了用于配送运输的 eActros 的更多型号。

4.本田将在 2025 年之前推出 10 款或更多新电动摩托车

向电动汽车的过渡不仅限于汽车，今天本田宣布了一项涉及电动摩托车的雄心勃勃的计划。到 2025 年，这家日本巨头将在全球推出 10 辆或更多电动摩托车。作为世界上最大的摩托车制造商，它认为自己有责任引领实现碳中和。

5.从 2023 年起，所有主流 LOTUS 车型都将实现全电动化

未来所有来自 Lotus 的新主流车辆都将是全电动的。这一举措的灵感来自于 2019 年作为英国首款电动超级跑车推出的全球最强大的量产车 Lotus Evija。客户交付将于今年晚些时候开始，在中国市场也已经快马加鞭推进。

6.FUELL Flow 电动摩托车正在接受 2022 年的预订

还记得 FUELL Flow 电动摩托车吗？早在 2019 年 4 月朦胧的日子里，它就以独特的造型获得了世界的关注。

7.极致科技智能座舱，这是梅赛德斯-奔驰 EQE SUV 的新风向

梅赛德斯-奔驰在 10 月 16 日全球首发前首次对即将推出的 EQE SUV 的内饰进行了预览。这家德国汽车制造商将 EQE SUV 称为“ EQE 行政轿车的多功能化身”。它也将比更大的 EQS SUV 更具活力，并作为梅赛德斯-奔驰快速增长的 EQ 系列中的最新车型。

8.现代展示了两项新研究，并证实将会带来氢燃料动力 Ioniq 5 N

现代推出了 RN22e 和 N Vision 74，这是两款与其 N 性能子品牌截然不同的电动汽车研究，你可以说他们是概念车，但是现代有望将其推向市场。这家公司还确认 Ioniq 5 N 将于 2023 年首次亮相。电池电动 RN22e 的研究建立在最近发布的 Ioniq 6的基础上，因此可以一瞥可能的 Ioniq 6 N，尽管现代汽车目前还是三缄其口。

9.东风电动越野品牌“猛士”正式发布，还有两款概念车

东风公布了全新的猛士品牌名称和 LOGO，并带来了首款概念车 M-Terrain，虽然是概念车，但整体上较为接近量产车，预计与明年正式下线的量产的差距不会太大。猛士标识的设计灵感，来源于古代战士的头盔甲胄，外观形象脱胎于字母“M”，“M”是猛士拼音的首个字母，同时也有更多含义：M 代表MILITARY，寓意猛士的军车基因；M 代表MAN，寓意硬汉、坚毅；M 代表MARVELOUS，寓意不可思议的、颠覆式的创新；M 也代表MISSION，寓意使命、责任。

10.2023 Mercedes-AMG ONE来袭，马力强悍的公路跑车

在梅赛德斯-AMG Project One概念首次亮相近五年后，我们终于看到了梅赛德斯-AMG One 的最终生产形式。备受期待的 Affalterbach 超级跑车是 F1 历史上最成功的车队之一，它忠实于概念设计，同时保持了赛车运动衍生混合动力系统的承诺，总输出功率为 1049 马力（782 千瓦/1063 PS）。

推荐：

2022 年最受欢迎的十大新闻｜动点科技年终回顾

2022 年最受欢迎的十大原创文章｜动点科技年终回顾

2022 年十大消费科技新闻｜动点科技年终回顾