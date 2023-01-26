新春快乐！本文汇总了过去一年动点科技网站最受欢迎的十篇生命科学新闻资讯，带你回顾一下制药、医疗机器人、神经介入植入等细分领域都有哪些事情发生。

动点科技 2022 年十大生命科学新闻（按阅读量排名，点击标题可跳转查看）：

1.苹果推出 Apple Watch Series 8 和新 Apple Watch SE：支持手腕温度感应、车祸检测

苹果今日推出 Apple Watch Series 8 和新款 Apple Watch SE。Apple Watch Series 8 沿用 Apple Watch 设计元素，配备大尺寸全天候视网膜显示屏和坚固抗裂的表镜，拥有长达 18 小时的电池续航时间，在心电图 app 和摔倒检测等行业领先的健康与安全功能基础上，新增体温感应、回推估算排卵日、车祸检测和国际漫游等功能。新款 Apple Watch SE 提供 Apple Watch 核心体验，包括健身记录跟踪、高低心率通知和 SOS 紧急联络，以及全新车祸检测功能和全面重新设计、完美适配三种经典表壳外观的表背。两款产品均搭载 watchOS 9，推出“月相”表盘和“大都会”表盘等新款和更多定制化表盘、加强版体能训练 app、睡眠阶段，以及全新的用药 app。

2.小核酸药物开发企业中美瑞康完成近 2 亿元 A+ 轮融资

继2021年2月完成1.2亿元A轮融资后，全球创新型小核酸药物开发企业中美瑞康（Ractigen Therapeutics）今日宣布完成近2亿元A+轮融资。本轮融资由国投创业领投，日本卫材、领承创投、中新资本、相和澄道共同投资，资金主要用于将数个临床前项目推进到临床阶段、扩大核酸生产能力以及加快国际化进程。

3.可食用微生物合成蛋白企业昌进生物完成 5500 万元 Pre-A 轮融资

可食用微生物合成蛋白企业上海昌进生物科技有限公司宣布完成5500万元Pre-A轮融资，高瓴创投领投，青岛城投金控、食芯资本跟投。

4.细胞药物 CDMO 公司谱新生物完成近亿元 Pre-A 轮融资

近日，江苏谱新生物医药有限公司（谱新生物）完成近亿元的Pre-A轮融资。本轮融资由普华资本领投，老股东正旭投资和圣行哲投资继续加码。本轮募得的资金将用于国内研发中心的投运和美国北卡研发中心的落地，以更好地满足国内外对细胞药物CDMO不断增长的需求。

5.香港亚洲医疗集团完成 4 亿美元 D 轮融资，碧桂园创投领投

亚洲心血管专科医疗品牌香港亚洲医疗集团（简称“亚洲医疗”）完成4亿美元D轮融资，本轮融资由碧桂园创投、春华资本领投，泰康人寿、工银国际、农银国际、交银国际、Hudson Bay、夏尔巴投资跟投，老股东君联资本、泛大西洋投资继续加注，浩悦资本担任财务顾问。

6.嘉越医药完成近 2 亿元 B+ 轮融资，关子创投领投

1月6日，嘉越医药宣布完成近2亿元B+轮融资，由关子创投领投，老股东国投创业、红杉资本中国基金和领承创投继续跟投。这是嘉越医药继2021年7月完成B轮融资后半年内再次完成的新一轮融资，本轮融资将用于公司多条创新药管线中后期临床项目的推进。

7.祐森健恒完成 2 亿元 A 轮融资，研发自免与肿瘤创新药

近日，祐森健恒生物医药（上海）有限公司宣布完成逾2亿元人民币A轮融资。本轮融资由深圳分享投资领投，张江浩珩和盈科资本跟投，原有股东继续参与本轮投资。募集资金将用于开展和加快 UA007 和UA021的国内外临床试验、多个新靶点的小分子药物研发以及特异性双抗药物的开发。

8.爱博医疗机器人完成 1.2 亿元 Pre-A 轮融资，加速血管介入手术机器人注册临床

近日，专注于血管介入手术机器人研发的深圳市爱博医疗机器人有限公司（简称“爱博医疗机器人”）已完成1.2亿元Pre-A轮融资。本轮融资由鼎晖VGC（创新与成长基金）、雅惠投资联合领投，长安私人资本跟投，天使轮领投方长岭资本继续超额追加投资。融资所得资金将用于推动公司血管介入手术机器人产品注册临床，加强团队建设，加速产品研发。

9.专注研发神经介入植入医疗器械产品，励楷科技完成超 2 亿元 B+ 轮融资

2022年3月，上海励楷科技有限公司（简称“励楷科技”）完成了超两亿元人民币B＋轮融资，本轮融资由深创投、临港科创投共同领投，张江浩珩、上海科创基金、贝达基金跟投，老股东恒旭资本追加投资。凯乘资本（WinX Capital）继续担任独家财务顾问。此前，励楷科技曾获得高瓴创投、恒旭资本、旸昀资本以及泰格医药旗下泰福资本、泰煜投资等多个基金的投资。

10.景昱医疗完成 3 亿元人民币 D+ 轮融资，深耕脑深部电刺激治疗领域

2月16日，景昱医疗（SceneRay）宣布完成3亿元人民币D+轮融资，由红杉中国和高瓴创投共同领投。本次融资是继2020年4月燕创资本领投完成D轮逾亿元人民币融资后，景昱医疗的又一次成功融资。华兴资本担任独家财务顾问。

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