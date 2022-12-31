对东南亚创投领域来说，2022 可能是格外意义非凡的一段时期。

从融资规模再到独角兽的新增数量，在经历了破纪录的 2021 年后，东南亚显然由此承载了外界的更多期待。然而，随着二季度以来全球科技市场的持续低迷，在今年，已然并入了全球科技创业版图的东南亚并没能从这场席卷全球的寒冬中独善其身。并且同时，它所承载的这种更多的期待也正将这片曾被 “忽视” 太久的土地带去了另一个未知。

如我们所见，今年以来，在很长一段时间内，东南亚的创投领域都没能展示出与上年相当的那种热度。不过，无论是融资寒冬还是裁员热潮，无论是早期还是成长期阶段的初创公司，在所谓的偶然与必然之外，这种不可知的发展走向却也包含了一些让外界更好了解东南亚的衡量尺度，就像曾经发生在 2021 年中的那样。

明年，东南亚创投领域会变得更好么？或者说，在新的一年，我们应该怀着怎样的心态继续审视这个不断变化的新兴市场？这里，笔者希望能够对在过去一年中在东南亚创投领域留下足迹的初创公司的进行一些简单回顾——它们可能没有独角兽那样的闪耀头衔或者也没能成为当地市场的主角，但基于它们身上的 “注脚”，我们也能一起为这个 “未知” 的东南亚添上更多的 “已知” 痕迹。

好了话不多说，让我们进入本次正题。（以下公司排名不分先后，仅按照年内融资时间排序。您可直接点击标题中的公司名称浏览我方对该公司的融资报道）

PayMongo 成立于 2019 年，是一家专注于 B2B 业务的数字支付服务提供商，以帮助客户更加快捷地接入数字支付方式。PayMongo 称，尽管其客户包含了各种规模的企业，但公司主要服务对象为该地区的中小微企业。作为背景，就菲律宾而言，该地区的中小微企业在菲律宾企业总数中占据了 99% 左右的份额，且通常多是使用传统的非数字化支付手段（菲律宾在疫情前的支付方式中只有不到 10% 的部分是由数字化支付完成）。

据 PayMongo 介绍，自上一轮 A 轮融资以来，公司所服务的商户规模呈现出了 300% 的增幅，月交易量也达到了 4 倍的增长。目前，该公司的融资总额已达到近 4600 万美元。

入选理由：在于去年从金融科技领域迎来了该国的首家独角兽企业时，有媒体曾表示，这家菲律宾独角兽的出现有助于 “将东南亚此类融资的焦点转移至菲律宾——这个曾经被忽视太久的地方”。现在，我们正在见证这种现象的到来。

Pitik 由连续创业者 Arief Witjaksono 和 Rymax Joehana 于 2021 年年中时推出，旨在为印尼的家禽养殖户提供养殖支持。该公司指出，它正在建立印尼境内最大的家禽养殖者社区，从而为这些养殖群体提供从技术到融资再到供应链等一系列的端对端解决方案。

据了解，在印尼，家禽养殖场在养殖效率、运管理营以及家禽收获和财务付款等方面面临着严重的问题，其家禽死亡率甚至会比全球平均水平高出 5 到 8 倍。而作为这种局面的另一种体现，由于禽类无法得到良好的生长管理，平均每家农场会遭受高达 20 亿印尼盾（约合 13.5 万美元）的收入损失。Pitik 正是在这样的背景下成立。

入选理由：在风投机构更加关注 Web3、元宇宙、AIGC 的 2022 年，一家以农副产品养殖为业务切入点的的东南亚公司的出现可能会显得有些另类。但从另一个角度上来看，这种 “接地气” 的企业却也意味着是一种宣告——告诉人们无论是前沿技术还是现实生活中不起眼的领域，科技和创投都能在其中发挥出不可忽视的作用。

Jago 成立于 2020 年，由咖啡连锁品牌 Common Grounds 联合创始人 Yoshua Tanu 和其前身为 Gojek 产品副总职位的亲属 Christopher Oentojo 联合创立。与多数以门店为营业场景的咖啡连锁品牌不同，Jago 是一个在电动推车上的经营的 “移动” 咖啡品牌。

作为这种移动咖啡摊点的优势，Jago 曾表示，在印尼，开设一家新咖啡馆（包括租金和装修）的花销大概在 8 亿印尼盾左右（约合 37.4 万人民币），并且开店的选址也会受到一定的限制。基于其电动推车，这种开店成本可以下降到 2500 美元左右（约合 1.8 万人民币）。此外，在运营方面，Jaro 也强调称，除了能够降低水电费用的花销，这种模式并且公司还能进一步降低管理成本——推车的骑手也兼具了咖啡调配师的角色，每位骑手每天只需卖出几杯即可实现收支平衡。

入选理由：你可能认为 Jago 只是一家主打 “机车料理” 概念的咖啡店。但通过 Jago，却也不难发现印尼人对咖啡的喜爱——这可能是一种无时无刻或者随时随地都希望能够获得的体验。当然，在某种程度上来说，Jago 反映出的也是一种当地特有的 “城管文化”，至少对 Jago 而言，在印尼，违章经营方面的担忧似乎并不存在。

Xurya 成立于 2018 年，主要业务方向为通过租赁模式为企业在其商业/工业建筑的房顶部署太阳能发电设施，以帮助其获得额外的电力能源。此外，Xurya 也会对这些租赁方提供设备的安装、运营以及相关的维护保养服务。

据 Xurya 介绍，公司的业务规模在过去的一年中增长了 2 倍。目前，Xurya 已在超 60 处建筑上运营着太阳能发电解决方案，涉及制造工厂、仓库、酒店、商场等建筑类型，并为另外 40 多处建筑上提供了安装服务。

入选理由：在以电动汽车产业为代表的东南亚/印尼新能源革命正如火如荼进行中的时候，来自太阳能领域的动向却也逐渐多了起来。以 Xurya 为代表的初创公司所反映出的不仅仅是这些低纬度的东南亚热带国家在发展太阳能产业时无可比拟的优势，更重要的是，它们所折射的也是这个全球第四大国在发展清洁能源、应对全球气候变化问题的深刻决心。

FastCo 旗下经营有 FastJobs 和 FastGig 两大求职平台。其中，FastJobs 于 2015 年推出（FastCo 也是于此年成立），主要面向新加坡、马来西亚、菲律宾的劳工及服务人员群体，通过其招聘平台为他们提供来自零售、餐饮和物流等行业的工作。FastGig 则是于今年推出，主打零工类工作的招聘求职。据介绍，FastCo 的总注册用户数量已经达到了 440 万以上，每月有 50 万月活用户。而除此之外，FastCo 也透露称，自今年推出以来，FastGig 已经帮助求职者对接了近 50 万小时的工作。

入选理由：FastCo 很好地反映出了东南亚诸国工作阶层的特点，即规模庞大的劳工群体和规模不断扩张的零工经济群体。并且值得一提的是，基于 FastCo，以 EWA 为业务切入点的当地初创企业也会显得 “合理” 了许多。

Kristal 成立于 2016 年，是一家数字化私人财富管理平台，主要向客户提供针对投资产品、私人财富、私募市场方面的投资组合建议。Kristal 表示，除了新加坡之外，平台目前也在中国香港和印度获得了运营许可，并且也正在申请阿联酋的许可。

据透露，Kristal 目前拥有超 5 万位来自 20 多个国家和地区的用户，并处理了超 10 亿美元的咨询和资产管理需求。此外，Kristal 也进一步指出，作为本次融资的背景，至今年 8 月，平台管理的资产规模已经增加了 2 倍，且平台用户也较上年增长了 50% 以上。

入选理由：不仅仅是 Kristal，今年以来，新加坡财富科技领域的投资显然活跃了许多。但这些现象并非偶然，在这些大额融资事件的背后，是当地财富科技领域近年来高速发展的结果。有数据指出，面向这一领域的投资规模已从 2017 年时的 2300 万美元增长至 1.61 亿美元以上（截至今年 9 月）。而这种显著增长主要得益于当地高净值人士（HNWI）和超高净值人士（UHNWI）群体规模的快速增长。在这一点上，ADDX 们显然成为了新加坡这段特殊时期的典型缩影。

Base 成立于 2019 年，是一家主打 DTC 模式的个护美妆品牌，主推基于纯素理念（vegan）的个护产品。据 Base 介绍，其线上和线下销售渠道已覆盖到了印尼全国。Base 指出，在印尼，与其他行业相比，美妆行业在疫情期间呈现出了良好的趋势。而作为体现，公司的营收在过去一年中呈现出了 10 倍增长。

入选理由：相比于近年来风生水起的 DTC 模式，Base 所主打的 vegan 概念可能是让外界快速了解印尼市场的一大切入点——在印尼超 2.7 亿的人口中，有 2.31 亿的群体都为穆斯林信徒。因此，对印尼来说，在把它当做一个东南亚人口大国的同时，也请不要忘记印尼也是全球穆斯林人口最多的国家，而这也正是 Base 所在向外界告知的。

Teleport 组建于 2018 年，为 Capital A（前身为亚航集团）旗下的物流部门，主要向东南亚各种规模的 B2B 客户提供航空物流解决方案，具体包括全球货代、电商航空中转、国际包裹次日达三大业务板块。目前，该公司已在马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、印度、新加坡、中国开展了业务。

入选理由：相比于 Teleport 本身，它背后的 Capital A 可能更为值得关注。如我们所见，在今年早些时候，这家企业被列入了财务困境企业的名单，当时距离破产仅一步之遥。而随后，Capital A 在去年获得的由当地政府担保的总额 5 亿令吉（约合 1.2 亿美元）贷款批准也没了下文。但就像在今年这段艰难时期中的其它东南亚初创公司一样，凭借自身的不放弃，Capital A 却也 “挺了过来”——比如我们现在看到的获得 5000 万美元注资的 Teleport。所以，某种意义上来说，Capital A 所在经历的这段剧情也多少有些等同于的东南亚创投领域现阶段的遭遇。

Paywatch 成立于 2020 年，是一家主打 Earned Wage Access（EWA/随赚随取，可以大致理解为灵活结算工资）概念的薪酬管理平台。据介绍，作为其最大特点，Paywatch 称公司已同银行机构达成了合作伙伴关系（包括韩亚），并且公司为马来西亚唯一一家与当地央行达成此关系的 EWA 解决方案提供商。

基于这种合作，Paywatch 表示，除了通过 EWA 解决方案让打工人在发薪日之前就能获取/管理已得工资之外，平台也接入了银行系统，可以作为桥梁向未能获得银行服务的用户直接提供银行服务（比如作为薪资用途的小额信贷）。

入选理由：Paywatch 的意义在于，面对银行账户/服务较为匮乏或者说作为经常容易被传统金融机构所忽略的当地劳工群体，它很好地诠释了一家根植于东南亚的初创公司应该如何切入这片相对与众不同的市场区域。并且同时，在经济情况更为动荡的 2022 年，这种灵活的薪酬发放模式也能帮助企业在保障业务正常运转的前提下，尽可能的提升员工的满意度和留存率，从而推进生产率的不断提高和公司的整体良性发展。

Quqo 成立于 2018 年，是一家致力于帮助当地线下小店（tap hoa/cửa hàng tạp hoá，夫妻店，包括药店和零售店）通过数字化的方式（B2B 电商平台和 SaaS 软件）消费者进行链接的 B2B 电商平台。据介绍，公司于 2020 年时进入越南市场（公司的总部也设在越南），目前已同 40 多家分销商展开了合作，为胡志明市的 5000 多家线下店提供服务。Quqo 指出， 今年以来，Quqo 的 GMV 增长了 11 倍。

入选理由：通过 Quqo 这家并不大的越南初创公司，我们所能看到的却是越南庞大的线下小店的发展现状，而这同印尼和菲律宾的 warungs 以及 sari-sari 们所展现出的是同样的景象：在东南亚，尽管近年来的数字化进程为当地消费者的日常行为模式带来了很大的改观，对这些国家中的零售业的主要支柱——线下小店来说，这种速度却并没能在它们身上得到太多体现。当然，今年以来，帮助这些线下小店进行数字化转型的初创公司也在变得更加活跃。那么从这一点出发，就算 Quqo 只是一家处于种子轮的企业，它所展现出的却也是一幅足够浩荡的画卷。