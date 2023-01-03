面对已然过去的 2022 年，我们似乎很难找到一个足够确切的描述来界定东南亚科创领域在这段特别时期中渡过了一段怎样的历程。

从狂热的融资市场到突如其来的资本寒冬，从加速出现的初创企业再到愈发常见的裁员/倒闭剧本，在这段足够曲折的特殊时期中，外界对于东南亚的认知不断被刷新重建，就像此前远远超出外界预期的 2021 年一样。但也正如 “不被定义” 的 2021 年一样，在所谓的 “中美交汇的十字路口” 上，2022 年期间，东南亚依然展示出了足够多的属于这片土地的特质——发生在这里的不仅仅是某一个已经进入了成熟发展阶段的移动互联网市场的历史重现，在东南亚，一段新的开端正在这里上演。

本篇回顾中，笔者希望从数据的维度来为大家呈现，在过去的一年中，东南亚科技创投领域经历了怎样的 “东南亚时刻”。

10 家

印尼风投机构 Alpha JWC Ventures 在于今日发布的一则声明中表示，基于当前全球投资者对印尼的不断关注以及当地科技行业快速发展的现状，该机构认为，至 2025 年，印尼有望至少再出现 10 家独角兽企业。而截至目前（2022 年 1 月 8 日），印尼一共也仅有不到 10 家独角兽企业。

500 亿美元

根据外媒援引 Frost & Sullivan 近日发布的一份研究报告显示，到 2030 年，东南亚的外卖市场规模有望达到 497 亿美元。相比之下，这一数字在去年时则为 152 亿美元。

报告指出，在去年期间，GrabFood、FoodPanda 以及 GoFood（Gojek 旗下品牌）共计占据了该地区外卖市场份额的 84.8%。其中，GrabFood 的规模遥遥领先，达到了 47.8%，FoodPanda 和 GoFood 次之，分别为 23.8% 和 13.8%。其余份额则由 Deliveroo、Line Man、ShopeeFood 等平台所占据。

5 家

动点出海获悉，马来西亚央行（Bank Negara Malaysia，BNM）已于今日宣布了经该国财政部长批准的数字银行牌照获批企业机构名单。据悉，本次获批者共包含 5 家企业。其中，有 3 家获得了由 2013 金融服务法案（Financial Services Act 2013，FSA）许可的牌照资格，另 2 家则基于 2013 伊斯兰金融服务法案（Islamic Financial Services Act 2013，IFSA）颁发。

据了解，3 家获 FSA 授予资格的申请方分别为 Boost Holdings Sdn. Bhd（所属方为 Axiata Group）和 RHB Bank Bhd 的合资财团，由 GXS Bank Pte. Ltd.（Grab-Singtel 财团）和郭氏兄弟有限公司（Kuok Brothers Sdn. Bhd）主导的财团，以及由冬海集团（Sea Ltd）和 YTL Digital Capital Sdn Bhd 所主导的财团。

5 年

马来西亚当局于近日推出了其《2022-2026 年金融行业蓝图》，并于此阐述了马来西亚央行对当地金融行业未来五年间的发展愿景。

根据本次发布的文件，推进金融业的数字化发展成为了蓝图的五大战略目标之一。这其中包括发展面向未来的关键数字基础设施，让数字金融服务环境变得更加充满活力，加强网络安全的应变能力以及支持更多技术手段进入监管和监督环节。

其他战略目标则包括为马来西亚的经济转型提供资金支持，提高家庭和企业的金融福利，为金融系统准确定位以促进有序过渡到更为绿色的经济环境，以及通过伊斯兰金融（Islamic finance）的思想领导力推进基于价值的金融发展。

700%

据外媒援引 Endowus 与毕马威联合发布的一份报告指出，2021 年间，新加坡财富科技（wealthtech）行业中的投资规模已从 2017 年时的 2300 万美元增长到了超 1.61 亿美元，增幅近 700%。作为对比，整个亚洲行业的同期增幅仅为 100%（11 亿美元至 22 亿美元），全球范围的增幅则为超 200%（26.3 亿美元至 88 亿美元）。

根据报告，新加坡呈现出如此增幅的主要推力在于当地提供线上投资工具和数字化咨询服务企业的不断兴起，而这也是对快速增长的高净值人士（HNWI）和超高净值人士（UHNWI）群体的一种体现。据悉，2016 年至 2021 年期间，两者在当地分别增长了 126% 和 158%。

64%

根据东南亚电商比价聚合平台 iPrice 近日发布的数据显示，2019 年第三季度至 2022 年第二季度间，东南亚前十大电商平台的网络流量增长了 64%。

数据称，在上述时间段内，Shopee 继续巩固了作为东南亚地区头号电商平台的地位，其网络会话量（流量）从 1.67 亿次/月的会话量增加到了超 4 亿次/月，增幅达 142%。相比之下，Lazada 的流量则在同一时期从 1.56 亿次/月下降到了 1.35 亿次/月。

5%

根据贝恩联合 Monk’s Hill Ventures 于近日联合发布的一份报告预测，尽管当下阶段正面临经济衰退的不利因素，报告预测，在截至 2032 年的未来十年内，东南亚的 GDP 将会呈现出 4% 到 5% 的年增长速度。并且在其中，越南将以 5% 到 7% 的增幅居于东南亚各国的增幅首位，菲律宾和印尼则会以 4% 到 5% 的速度并列次之。

2000 亿美元

动点出海获悉，谷歌、淡马锡、贝恩三家机构已于近日联合发布了今年份的东南亚数字经济报告 《E-Conomy SEA 2022》。根据报告，东南亚数字经济的 GMV 规模有望在今年接近 2000 亿美元，而这一数字将比此前的预期提早 3 年。

报告表示，尽管当下正处于相对下行的经济状态，东南亚 2022 年的数字经济规模较上年仍呈现出了 20% 的增幅。作为对比，该地区在 2021 年的数字经济较 20 年呈现出了 38% 的增幅，规模为 1610 亿美元（报告在去年预测这一数字为 1740 亿美元）。此外，报告也强调称，如果拿今年的预期规模同 19 年时的 102 亿美元相比，其增幅将达到 100% 的比例。

200%

根据新加坡科技产业贸易协会 SGTech 日前发布的一份白皮书报告预测，在截至 2027 年的未来 5 年内，新加坡数字信任（digital trust）产业的规模有望从当下的 17 亿新元（约合 87 亿人民币）增长至 48 亿新元（约合 246 亿人民币），实现近 200% 的增幅。

尽管可能呈现出如此惊人的增幅，报告强调称，这一数字的计算范围中并不包含数字信任为促进数字经济发展而产生的联动推动效应。

9%

根据一项来自 Blackbox-ADNA 的最新调研显示，在过去的 6 个月内，90% 的受访者选择了消减开支/家庭花销以应对通货膨胀状为家庭预算所带来的负面影响。其中，在数字消费方面，调研指出，与去年相比，这一数字总体下降了 9%。

从更具体的方面来看，调研称，在此期间，25% 的受访者表示会在家里吃更便宜的饭菜，25% 的受访者减少了外出就餐/去餐馆的次数，24% 的受访者会更多选择打折商品，12% 的受访者会购买更便宜的品牌，并且同有 12% 的受访者减少了外卖消费。